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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

أهداف مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في تحقيق فوزًا مثيرًا، على نظيره غزل المحلة، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية. 

وشهدت الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وغزل المحلة، إشهار حكم اللقاء محمود بسيوني بطاقة حمراء للاعب غزل المحلة يحي زكريا، بعد تدخل قوي مع أحمد عبدالرحيم، لاعب الزمالك.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 

سجل ناصر منسي، هدف التقدم لفريق الزمالك، في الدقيقة 18، من تمريرة سحرية من اللاعب عبد الله السعيد، من خارج منطقة الجزاء، ليستقبلها منسي ويسددها داخل مرمى غزل المحلة.

وفي الدقيقة 22، عاد ناصر منسي مجددًا، ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك، خلال كرة عرضية من الجهة اليمني من عمر جابر، لتصل إلى ناصر منسي داخل منطقة الجزاء، ويسجلها بالرأس داخل المرمى.

وأحرز أحمد سيد زيزو، الهدف الثالث لفريق الزمالك من ركلة جزاء، في الدقيقة 72 من زمن المباراة، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأبيض، بعد عرقلة عمر فرج من قبل عبد الرحيم عموري.

واختتم فريق الزمالك، أهدافه عن طريق حسام عبد المجيد، الذي نجح في تسجيل الهدف الرابع، بتمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو، من الجهة اليسري إلى داخل منطقة الجزاء، ليتستقبلها حسام عبد المجيد برأسية، ويسددها داخل شباك غزل المحلة. 

وبتلك النتيجة، يأتي الزمالك، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، خلف المصري المتصدر بـ10 نقاط، بعدما فاز على بيراميدز، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 4 نقاط في المركز الـ13.

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عبد الله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وغزل المحلة

حصد عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وغزل المحلة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه فريق الزمالك، نظيره إنيمبا، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لموسم 2024 - 2025.

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