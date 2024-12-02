موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمام ريال مايوركا، ليحافظ علي موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، في ظل المنافسة الشرسة مع ريال مدريد، علي التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

صافرة بداية مباراة فريق برشلونة ضد ريال مايوركا، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

تستطيع مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد ريال مايوركا

ريال مدريد ضد خيتافي

تترقب جماهيرالنادي الملكي، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو ، ضمن مباريات الجولة الـ 16، والتي تجمعهما في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

حقق فريق ريال مدريد الفوز ضد نظيره خيتافي مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الليجا ليخرج من سلسلة من النتائج السيئة أخرها الهزيمة أمام ليفربول بثنائية نظيفة في دوري الأبطال.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا ويأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

4- فياريال 26 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال مايوركا 24 نقطة

7- جيرونا 22 نقطة

8- أوساسونا 22 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 17 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة

15- ليجانيس 15 نقطة

16- ألافيس 14 نقطة

17- خيتافي 13 نقطة

18- إسبانيول 13 نقاط

19- فالنسيا 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

اقرأ أيضا:

جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز المصري ضد بيراميدز وفاركو ضد بتروجت

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره