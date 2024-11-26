برشلونة يضرب ستاد بريست بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة ضد ستاد بريست، بفوز البارسا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز ليفاندوفيسكي الهدف الأول لفريقه برشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمرالمباراة وعزز داني أولمو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يسجل ليفاندوفيسكي الهدف الثالث لفريقهوالثاني له في الوقت الضائع للمباراة لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

تشكيل برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، مارتين.

خط الوسط: فيرمين، كاسادو، داني أولمو، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي.

فريق برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ستاد بريست

يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد ستاد بريست بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

موعد مباراة برشلونة ضد ستاد بريست

تنطلق صافرة مباراة فريق برشلونة ضد ستاد بريست في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول مباريات دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء ويأتي كالأتي..

جدول مباريات الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا

يأتي جدول مباريات غدا الأربعاء 27 نوفمبر الجاري كالتالي..

سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).

شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).

موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).

أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).

بولونيا x ليل (10:00 مساء).

سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).

دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).

آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

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