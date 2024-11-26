هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ فريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه ضد فينورد، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواجه فريق مانشستر سيتي، نظيره فينورد، اليوم الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فينورد في دوري أبطال أووبا

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس- أكانجي- آكي- جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا- جوندوجان- نونيس.

خط الهجوم: فودين- هالاند- جريليش.

ترتيب مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أووبا

يتواجد مانشستر سيتي، في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي فريق فينورد في المركز الـ 21 في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين وخسر في مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي سيتي ضد فينورد

تذاع مباراة مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، عبر القناة الرابعة.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي وفينورد، محمد بركات ليكون معلقًا على أحداث اللقاء.

نتائج مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية

تعرض مانشستر سيتي، لخمس هزائم على التوالي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، بنتيجة 4-0، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 5 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي خمس مباريات متتالية في كل المسابقات منذ أبريل 2006.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ليفربول - (المباريات: 4 - النقاط: 12) سبورتنج لشبونة - (المباريات: 4 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 4 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 4 - النقاط: 10) إنتر ميلان - (المباريات: 4 - النقاط: 10) برشلونة - (المباريات: 4 - النقاط: 9) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 4 - النقاط: 9) أستون فيلا - (المباريات: 4 - النقاط: 9) أتالانتا - (المباريات: 4 - النقاط: 8) مانشستر سيتي - (المباريات: 4 - النقاط: 7) يوفنتوس - (المباريات: 4 - النقاط: 7) أرسنال - (المباريات: 4 - النقاط: 7) باير ليفركوزن - (المباريات: 4 - النقاط: 7) ليل - (المباريات: 4 - النقاط: 7) سيلتيك - (المباريات: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 4 - النقاط: 7) بايرن ميونخ - (المباريات: 4 - النقاط: 6) ريال مدريد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) بنفيكا - (المباريات: 4 - النقاط: 6) ميلان - (المباريات: 4 - النقاط: 6) فاينورد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) كلوب بروج - (المباريات: 4 - النقاط: 6) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) آيندهوفن - (المباريات: 4 - النقاط: 5) باريس سان جيرمان - (المباريات: 4 - النقاط: 4) سبارتا براغ - (المباريات: 4 - النقاط: 4) شتوتجارت - (المباريات: 4 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 4 - النقاط: 4) جيرونا - (المباريات: 4 - النقاط: 3) ريد بول سالزبورغ - (المباريات: 4 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 4 - النقاط: 1) لايبزيج - (المباريات: 4 - النقاط: 0) شتورم غراتس - (المباريات: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 4 - النقاط: 0) النجم الأحمر - (المباريات: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 4 - النقاط: 0)

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