التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ فريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سبورتنج لشبونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواجه الفريق الأول لكرة بنادي أرسنال، نظيره سبورتنج لشبونة، اليوم الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية،على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

تشكيل أرسنال لمواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يدخل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، المباراة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : دافيد رايا.

خط الدفاع : كالافيوري، ويليام ساليبا، جابريل، تيمبر.

خط الوسط : ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم : بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيللي.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إزراييل.

خط الدفاع: سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي.

خط الوسط: إيناسيو، هيولماند، كويندا.

خط الهجوم: إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

ترتيب أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في لقائين، وتعادل خلال مواجهة، وهزم في لقاء، بينما يتواجد سبورتنج لشبونة وصافه دوري الأبطال برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

تنقل مجموعة قنوات bein sports ببث وإذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيتم إذاعة لقاء أرسنال ضد سبورتنج لشبونة غدًا الثلاثاء علي “bein sports HD 1”.

ويتولي المعلق الرياضي المتألق، عامر الخوذيري، لقاء ارسنال ضد سبورتنج لشبونه اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأبطال.

تاريخ مواجهات أرسنال مع الفرق البرتغالية

شارك أرسنال في 22 مباراة ضد الأندية البرتغالية بمختلف المسابقات، وخلالهم حقق "الجانرز" 9 انتصارات والتعادل في 7، لكنه انهزم في 6 مباريات.

وواجه أرسنال كل من: بورتو، سبورتينج لشبونة، بنفيكا، سبورتينج براجا، وفيتوريا جيماريش من أندية البرتعال.

وكان أرسنال، واجه سبورتنج لشبونة، في أربع لقاءات سابقه، حقق أرسنال الفوز في لقاء، وحسم التعادل بينهم في لقائين، بينما فازت سبورتنج لشبونه في مباراة.

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