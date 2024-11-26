بعد هجومه على محمد صلاح.. أشهر أزمات جيمي كاراجر أسطورة ليفربول

شن جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، هجومًا حادًا على محمد صلاح نجم الريدز، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

تصريحات جيمي كاراجر ضد محمد صلاح

وقال جيمي كاراجر في تصريحاته عن محمد صلاح: “أشعر بخيبة الأمل بسبب تصريحاته الأخيرة، وهناك مفاوضات بالفعل بينه وبين إدارة ليفربول ولكنه يتمسك بطلباته المالية هو ووكيله”.

جيمي كاراجر يتهم محمد صلاح بالأنانية

واتهم جيمي كاراجر محمد صلاح بالأنانية هو ووكيله، بسبب تصريحاتهم النارية والغامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنهم يبحثون عن مصلحتهم دون النظر لمصلحة النادي وجماهيره.

وأشار أن تصريحات محمد صلاح جاءت في وقت خطأ، خاصة وأن الفريق ينتظر خوض مباريات نارية في الفترة المقبلة، ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستعرض الموجز أبرز المعلومات عن جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن محمد صلاح ومسيرته مع الريدز.

جيمي كاراجر - أسطورة ليفربول

من هو جيمي كاراجر؟

ولعب جيمي كاراجر خلال مسيرته الاحترافية مع نادِ واحدٍ وهو نادي ليفربول، في سبعة عشر موسمًا وسجل خلالها 3 أهداف ضمن 508 مباراة.

وفاز كاراجر في موسمين بـ الكأس ولم يفز بأي دوري.

وخاض جيمي كاراجر مسيرته مع نادي ليفربول في موسم 1996–97 ليلعب معه سبعة عشر موسمًا، مشاركًا في 508 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

أبرز أزمات جيمي كاراجر وخلافه مع اللاعبين

ويشتهر جيمي كاراجر بإثارة الجدل باستمرار بعد هجومه المستمر على اللاعبين وانتقاداته لهم.

وفي فبراير الماضي، هاجم كاراجر انتقد أداء الثنائي أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، مشيرًا أن تعاملهم طفولي في مباريات القمة، وأشار أن الدفاع في وجود فان دايك أصبح أشلاء.

وفي وقت سابق، هاجم كاراجر يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، مشيرًا أنه يحبه ولكن الفريق تحت قيادته أصبح يفتقد قوته وقدرته على لعب القمة ولا يقدم سوى الأعذار.

وعن ريال مدريد، أطلق جيمي كاراجر تصريحًا ناريًا بأنه ليس أفضل ناد في أوروبا ويقدم أداء متواضعًا.

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