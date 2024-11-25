رقم سلبي لـ محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح نجم نادي ليفربول، أرقامًا قياسية بالجملة، بعدما قاد فريقه لريمونتادا مثيرة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين بالأمس.

محمد صلاح يسجل ثنائية في الدوري الإنجليزي

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون، ليواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي.

رقم سلبي لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وحصل محمد صلاح على بطاقة صفراء، بسبب خلع قميصه للاحتفال بهدفه أمام ساوثهامبتون بالأمس.

ووصل رصيده إلى 9 بطاقات صفراء مع ليفربول، جاء 5 منها بسبب خلع القميص، وهو ما يعد رقمًا سلبيًا للفرعون مع الريدز

محمد صلاح يصل لـ 300 هدفا

وبعد هدفه أمام ساوثهامبتون، وصل محمد صلاح للهدف رقم 300 في 619 مباراة في مسيرته..

1- ليفربول 223

2- روما 34

3- بازل 20

4- المقاولون العرب 12

5- فيورنتينا 9

6- تشيلسي 2

محمد صلاح - نادي ليفربول

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ومركز محمد صلاح

ويستعرض الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويلاحق محمد صلاح منافسه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12

2- محمد صلاح - ليفربول - 10

3- بريان مبيومو - برينتفورد - 8

3- كريس وود - نوتنجهام فورست - 8

4- كول بالمر - تشيلسي - 7

4- يوان ويسا - برينتفورد - 7

4- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7

4- ماثيوس كونها - وولفرهامبتون - 7

5- داني ويلبيك - برايتون - 6

5- ليام ديلاب - إبسويتش تاون - 6

5- أولي واتكينز - أستون فيلا - 6

6- لويس دياز - ليفربول - 5

6- بيرنان جونسون - توتنهام - 5

6- جايمس ماديسون - توتنهام - 5

7- بوكايو ساكا - آرسنال - 4

7- جون دوران - أستون فيلا - 4

7- كاي هافيرتس - آرسنال - 4

7- نوني مادويكي - تشيلسي - 4

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