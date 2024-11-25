محمد صلاح يواصل رحلة الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

يواصل النجم المصري العالمي محمد صلاح رحلته في تحقيق الأرقام القياسية وصناعة الإنجازات مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ليسطر نفسه أسطورة من أساطير النادي الكبيرعبر تاريخه العريق.

وقد سطر محمد صلاح مساء الأحد 24 نوفبر 2024 خلال مواجهة ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي صفحة جديدة من صفحات سجل إنجازاته حيث تمكن من تسجيل هدفين وبذلك، وصل صلاح إلى 100 هدف مع ليفربول خارج ملعبه في كل البطولات.

محمد صلاح يعادل إنجاز إيان راش وروجر هانت

وصول محمد صلاح إلي تسجيل 100 هدف خارج ملعب أنفيلد جعله ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع ليفربول خارج ملعبه عبر تاريخه، بعد الثنائي الأسطوري إيان راش، وروجر هانت.

محمد صلاح

محمد صلاح الأكثر مساهمة في إحراز الأهداف بالدوري الإنجليزي

عزز محمد صلاح موقعه في صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة في إحراز الأهداف بالدوري الإنجليزي للموسم الجاري بتسجيله هدفين ضد ساوثهامبتون مساء الأحد وبذلك يكون قد شارك في تحقيق الأهداف بـ 16 مساهمة، بواقع 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

يرصد الموجز ألقاب محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي حيث قاده لمنصات التتويج في 8 مناسبات خلال 7 سنوات فقط هي عمر تواجده مع الريدز ونجح في إعادة ليفربول إلي منصة التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وتأتي ألقاب محمد صلاح مع ليفربول كالتالي:

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020

كأس العالم للأندية 2020

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022

كأس الرابطة الإنجليزية 2022

كأس الدرع الخيرية 2023

كأس الرابطة الإنجليزية 2024

محمد صلاح يطارد هالاند علي لقب هداف البريميرليج

يسعي محمد صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي خلال موسم 2024-2025 الخاص ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وأن توج بهذه الجائزة في 3 مناسبات سابقة، خلال مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2021-2022.

وحال تحقيقها للمرة الرابعة، فإنه سيصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد تييري هنري الذي توج بها في مواسم 2001-2002 و2003-2004 و2004-2005 و2005-2006.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف وبفارق هدفين عن هالاند صاحب الـ 12 هدف

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