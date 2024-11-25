موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، قمة نارية تجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 13، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تعد هذه المباراة حاسمة بشكل كبير في شكل صراع الصدارة في الدوري الإنجليزى هذا الموسم حيث أن فوز ليفربول يوسع فارق النقاط مع السيتي إلي 11 نقطة مما يعزز فرصه في التتويج بلقب البريميرليج، بينما فوز مانشستر سيتي يقلص الفارق إلي 5 نقاط ويشعل صراع الصدارة من جديد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تنطلق مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تنقل أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ليفربول ضد مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: أورايلي، ميكاتي، جوندوجان.

الهجوم: سافيو، فيل فودين، ماتيوس نونيز.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيهيلير

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - جاكبو - كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

يرصد لكم "الموجز"، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- أرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- توتنهام 19 نقطة

7- نوتينجهام فورست 19 نقطة

8- أستون فيلا 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

10- فولهام 18 نقطة

11- برينتفورد 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد 15 نقطة

13- بورنموث 15 نقطة

14- وست هام 12 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 8 نقاط

19- إيبسويتش تاون 8 نقاط

20- ساوثهامبتون 4 نقاط

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