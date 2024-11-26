تطورات مثيرة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة

تسبب الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في توتر الأجواء خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 وتلقيه عروضًا خرافية.

تصريحات محمد صلاح حول مصيره مع ليفربول

وخرج محمد صلاح عن صمته، وأطلق تصريحات نارية أمس الاثنين عن علاقته بـ ليفربول الإنجليزي وكواليس المفاوضات التي يخوضها الثنائي لتجديد التعاقد في الفترة الحالية.

ونشر الموجز تصريحات محمد صلاح بالأمس، والتي أدلى بها لصحيفة “ميل سبورت” البريطانية، وأكد خلالها أن ليفربول لم يفتح معه خط المفاوضات حول تجديد التعاقد من الأساس حتى الآن رغم قرب انتهاء النصف الأول من الموسم.

سر شعور محمد صلاح بالإحباط مع ليفربول

وأشار محمد صلاح أنه يشعر بالإحباط مما يحدث، خاصة وأنه لاعبًا في صفوف ليفربول منذ 2017 وقدم الكثير من أجل النادي وتوج معه بالألقاب الممكنة، ويتمنى الاستمرار بين صفوفه وبدعم جماهيره التي ساندته منذ قدومه إلى أنفيلد وحتى الآن.

محمد صلاح انتقاله إلى دوري روشن أو اعتزاله

ونفى الفرعون المصري في تصريحاته ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة بعد العروض الاحترافية التي حصل عليها من أندية صندوق الاستثمار السعودية.

وعن نية اعتزاله، نفى محمد صلاح ذلك الاختيار بشكل قاطع، مؤكدًا أنه يحب كرة القدم وينوي الاستمرار في الملاعب طالما جسده يعينه على ذلك.

محمد صلاح - ليفربول

تصريحات محمد صلاح تثير غضب الأساطير

وأثارت تصريحات محمد صلاح غضب أساطير نادي ليفربول، وعلى رأسهم جيمي كاراجر، والذي اتهم اللاعب بالأنانية ولا يفكر سوى في مصلحته، مؤكدًا أن إدارة ليفربول قدمت له عرضًا بالفعل ولكنه تمسك بمقابل مادي خارج قدرة النادي.

موقف برشلونة من استغلال أزمة محمد صلاح

وكانت الفرصة متاحة أمام نادي برشلونة لاستغلال أزمة محمد صلاح مع ليفربول للحصول على خدماته، ولكن التقارير الصحفية أكدت أن النادي الكتالوني لن يفاوض الفرعون لسببين، أولهما أنه سيحصل على مقابل مادي كبير والثاني أنه يشغل مركز لامين لامين الأصغر منه في السن ولديه مستقبل أكبر.

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