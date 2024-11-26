صلاح ومرموش يحطمان أساطير أوروبا ويصنعان المجد للفراعنة

يواصل نجما مصر محمد صلاح وعمر مرموش رحلة تحقيق الإنجازات و الأرقام القياسية مع فرقهم ليفربول الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني ليسطرا مجدا كبيرا للاعبين المصريين بالدوريات الأوروبية.

وقد دخل الثنائي المصري ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أعلى نسبة من إجمالى أهداف الأندية فى الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم 2024-2025.

مركز محمد صلاح وعمر مرموش بقائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية

احتل محمد صلاح المركز السادس فى قائمة اللاعبين الذين سجلوا أعلى نسبة من إجمالى أهداف الأندية فى الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم بعدما نجح فى تسجيل 10 أهداف، بنسبة 41.7% من أهداف ليفربول في البريميرليج حتى الآن.

بينما احتل عمر مرموش المركز التاسع ضمن القائمة حيث سجل 11 هدفا، بنسبة 40.7% من أهداف فرانكفورت فى الدوري الألماني.

محمد صلاح وعمر مرموش

قائمة اللاعبون الذين سجلوا أعلى نسبة من إجمالي أهداف الفريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم

يرصد لكم الموجز قائمة اللاعبون الذين سجلوا أعلى نسبة من إجمالي أهداف الفريق في الدوريات الأوروبية وجاءت كالتالي..

إيرلينج هالاند، 12 هدفا، 54.5%

كريس وود، 8 أهداف، 53.3%

ليام ديلاب، 6 أهداف، 46.2%

زوريكو دافيتاشفيلي، 5 أهداف، 45.5%

بوديمير، 8 أهداف ، 42.1%

محمد صلاح، 10 أهداف، 41.7%

جافي بوادو، 5 أهداف ، 41.7 %

تيم كليندينست، 7 أهداف ، 41.2%

عمر مرموش، 11 هدفا، 40.7%

ماورو ارامباري، 4 أهداف، 40%

نيكولا كريستوفيتش، هدفين ، 40%

باتريك دورجو، هدفين، 40%

هاري كين، 14هدف، 38.9%

جوناثان بوركاردت، 7 أهداف، 38.9%

دودي لوكيبا، 5 أهداف ، 38.5%

محمد صلاح الأكثر مساهمة في إحراز الأهداف بالدوري الإنجليزي

عزز الفرعون المصري محمد صلاح موقعه في صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة في إحراز الأهداف بالدوري الإنجليزي للموسم الجاري بتسجيله هدفين ضد ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 24 نوفمبر 2024 ضمن مباريات الجولة الـ 12 بالبطولة، وبذلك يكون قد شارك في تحقيق الأهداف بـ 16 مساهمة، بواقع 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

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