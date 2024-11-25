قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي، مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يسعي فريق بيراميدز، لتحقيق الفوز أمام نظيره ساجرادا لتحقيق انطلاقة قوية بدور المجموعات بالبطولة التي تضم عمالقة القارة الأفريقية والتي يخطط بيراميدز للمنافسة علي لقبها هذا الموسم.

قائمة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه لمباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري الأبطال وجاءت كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

غيابات بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي

يرصد لكم الموجز، قائمة غيابات بيراميدز ضد ساجرادا، وتضم 5 لاعبين وهم: أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

بيراميدز ضد ساجرادا

موعد مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي

تنطلق مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي

يمكنك متابعة مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 3 المشفرة.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد ساجرادا الأنجولي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

اقرأ أيضًا:

فرانكفورت يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لضم مرموش وموقفهم من رحيله بانتقالات يناير

مدرب النادي الأهلي يحذر من خطورة أبيدجان ويكشف تطورات الإصابات