مدرب النادي الأهلي يحذر من خطورة أبيدجان ويكشف تطورات الإصابات

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، على صعوبة المباراة ضد ستاد أبيدجان الإيفواري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجاري 2024-2025.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد بطل كوت ديفوار في دوري أبطال أفريقيا

وسيلتقي النادي الأهلي مع نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، في تمام السادسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وشدد كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي على صعوبة المباراة، وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي يرصده الموجز.

تصريحات كولر عن مباراة النادي الأهلي المقبلة

وقال مارسيل كولر في تصريحاته عن المباراة: “الأهلي لديه طموحات كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد ويعلم أنه يمتلك عناصر مميزة، ولديهم رغبة في الفوز على حامل اللقب”.

كولر يتحدث عن إصاباته النادي الأهلي

وأضاف السويسري: “الأهلي يفتقد جهود وسام ابوعلي في المباراة وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه، خاصة وانه من العناصر المهمة، وقدم مستويات مميزة للغاية، وكل لاعب في الفريق لديه مقومات مختلفة عن الآخر، لكن الإصابات تطارد العديد من اللاعبين، ومن ثم نعمل بكل قوة لإعداد البدائل من خلال التدريبات التي يستلزم على الجميع استغلالها لتقديم الأفضل”,

مارسيل كولر - النادي الأهلي

وأشار كولر: “كل لاعب في الفريق سوف يحصل على فرصته في ظل خوض اكثر من 70 مباراة في الموسم وأن الفرصة متاحة أمام الجميع، الأهلي فريق بطولات وان الجماهير تطالب بالكأس الثاني قبل الفوز بالكأس الأول، وكل بطولة تصبح جزءا من التاريخ مباشرة ولهذا لا نشبع من المكسب رغم الضغوط العديدة”.

وأردف كولر: “الأهلي لديه رغبة مستمرة في الفوز بالمباريات وأنه يحترم فريق استاد ابيدجان جيدا ولا ينظر إلى تاريخ مشاركاته السابقة، نعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء والارتقاء بالنواحي البدنية والخططية وأن لكل مواجهة ظروفها والإعداد الخاص بها، وأنه يعول دائما على دعم الجماهير”.

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