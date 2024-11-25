بيرسي تاو يرحل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي.. اعرف الحقيقة

طرأت أحداث جديدة، حول مصير بيرسي تاو مع النادي الأهلي، بعد أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي القادم، ويرصد لكم الموجز تفاصيل هذا الأمر.

تردد العديد من الأنباء أن بيرسي تاو بات قريب من الرحيل عن النادي الأهلي، علماً بأن اللاعب الجنوب أفريقي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن بيرسي تاو وضع شروط للرحيل عن الأهلي وهي الحصول على 500 ألف دولار والتي تمثل 50% من قيمة عقده الحالي، حيث يتقاضى اللاعب مليون دولار سنوياً.

تطورات جديدة حول مصير بيرسي تاو مع الأهلي

وكشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار مفاجئ من محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بشأن مستقبل تاو، وذلك من خلال برنامجه “10 و10” على إذاعة “أون تايم سبورت اف ام” على موجات 93.7.

وقال الليثي: “قرر محمد رمضان عقد جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق”.

وأوضح: "أن الأهلي لا يمانع رحيل بيرسي تاو خلال يناير، كما أن إدارة النادي ترفض الاستجابة لمطالب اللاعب وهي الحصول على قيمة نصف عقده قبل المغادرة.

وواصل: “محمد رمضان قرر الحديث مع بيرسي تاو عن طريقة الرحيل عن النادي في يناير المقبل لرغبة الأهلي في ضم أجنبي آخر بدلاً منه”.

واختتم موضحاً، أنه في حال إذ اشترط اللاعب الحصول على 500 ألف دولار سيتم تأجيل حسم هذا الملف لنهاية الموسم".

بيرسي تاو - الأهلي

ويتواجد بيرسي تاو في قائمة الأهلي التي جاءت ملامحها في الموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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