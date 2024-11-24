ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليجانيس.. صدارة الملكي تقترب

اقترب فريق ريال مدريد، من صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025، بعد فوزه على ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الليجا.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع منافسه ليجانيس في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني بنسخته الحالية.

وانتصر ريال مدريد على ليجانيس، بثلاثية نظيفة في هذه المواجهة القوية، التي منحت الملكي ثلاث نقاط هامة في مشواره بالليجا.

سجل أهداف ريال مدريد اليوم كل من، كيليان مبابي في الدقيقة 43، و فالفيردي بالدقيقة 66، واختتم الإنجليزي جود بيلينجهام ثلاثية الملكي في الدقيقة 85.

وحسب هذه النتيجة، فإن الملكي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 30 نقطة، أي بفارق 4 نقاط فقط عن غريمه المتصدر برشلونة.

ريال مدريد يقترب من صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3 أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 24 نقطة

5- جيرونا 21 نقطة

6- ريال مايوركا 21 نقطة

7- أوساسونا 21 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- رايو فاليكانو 16 نقطة

13- إشبيلية 15 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي اليوم

ويأتي ترتيب هدافي الليجا بعد هدف مبابي اليوم كالآتي:

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (15 هدفًا)

رافينيا – برشلونة (8 أهداف)

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (8 أهداف)

أنتي بوديمير – أوساسونا (8 أهداف)

أيوزي بيريز – فياريال (7 أهداف)

كيليان مبابي – ريال مدريد (7 أهداف)

اقرأ أيضا:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون.. يطارد هالاند

هل يرحل كهربا عن الأهلي في يناير؟.. اعرف الحقيقة