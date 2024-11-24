أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني.. ثلاثية نارية

تبحث جماهير كرة القدم العالمية، عن أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني الممتاز، وهذا ما يرصده الموجز لمتابعيه فيما يلي.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على ليجانيس بثلاثية نظيفة، في هذه المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب بوتاركي البلدي.

وقاد كيليان مبابي وبيلينجهام، فريق ريال مدريد للفوز على ليجانيس، في الريمونتادا النارية التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بموسم 2024-2025.

أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم

قص مبابي، شريط أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم، حيث أنه أحرز الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 43، وضاف فاليردي نتيجة المرينجي بالهدف الثاني في الدقيقة 66.

واختتم الإنجليزي جود بيلينجهام ثلاثية ريال مدريد النارية اليوم، وذلك في الدقيقة 85، ليحصل الملكي على ثلاث نقاط ثمينة في مشوراه بالليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم

ريال مدريد يلاحق برشلونة على صدارة الليجا

وحصد ريال مدريد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالليجا بعد فوزه على ليجانيس، رفعت رصيده إلى النقطة 30 متواجداً بهم في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ويلاحق ريال مدريد غريمه برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، أي بات الفارق بينهما 4 نقاط فقط.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس

وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة ليجانيس كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، فالفيردي.

الوسط: أردا جولر، كامافينجا، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، لونين، سيرجيو ميستري، لوكا مودريتش، إندريك، فاييخو، إبراهيم دياز، ميندي، دييجو أجوادو.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليفربول

تقام مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليفربول، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول القادمة، في تمام العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024.

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