فرمان الطبيب يحرم النادي الأهلي من خدمات وسام أبو علي أمام أورلاندو

بات الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، مهددًا بخسارة أبرز عناصره في مباراته المقبلة ضد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

إصابة وسام أبو علي تحرمه من مساندة النادي الأهلي

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في معسكر نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة أسيا، ليغيب عن صفوف النادي الأهلي.

وغاب وسام أبو علي عن مباراة النادي الأهلي الأخيرة بعد فترة التوقف الدولي، والتي خاضها ضد نادي الاتحاد السكندري، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف وسام أبو علي في الفترة المقبلة من مباريات النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تصريحاته الإذاعية والتي ينقلها الموجز.

موقف وسام أبو علي من مباراة النادي الأهلي ضد أورلاندو

وتأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة النادي الأهلي المقبلة ضد استاد أبيدجان الإيفواري، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وأثارت إصابة وسام أبو علي الجدل وقلق الجماهير حولها، وبدأت تتساءل عن موقفه من مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس إنتركونتيننتال العالمية.

وقال الليثي في تصريحاته أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي يرفض سفر الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مع بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس.

وسام أبو علي - النادي الأهلي

طبيعة إصابة وسام أبو علي مع النادي الأهلي

وأشار الليثي في تصريحات أن إصابة وسام أبو علي عبارة عن كدمة قوية في مشط القدم، وهو من نوعية اللاعبين الذين يجب أن يتعافوا تماما من الإصابة وعدم المجازفة بمشاركته في المباريات تجنبًا لتجدد الإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر المقبل في جنوب أفريقيا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية مجموعته في دوري أبطال إفريقيا

الجدول كامل.. مواعيد الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. البداية في القاهرة