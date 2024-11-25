أول تحرك من النادي الأهلي بعد أنباء مفاوضات الزمالك مع حارسه

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل أحد حراسه لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصورة مجانية.

وارتبط اسم اللاعب حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز عرين الفارس الأبيض.

وينتهي عقد حمزة علاء مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من يناير المقبل على أن ينضم في الصيف القادم.

حمزة علاء يقترب من تجديد عقده مع النادي الأهلي

وبحسب ما علمه " الموجز " من مصادر داخل النادي الأهلي أن حمزة علاء اقترب من تمديد عقده مع الفريق الأحمر على أن يخرج بنظام الإعارة عن طريق المارد الأحمر.

حمزة علاء- النادي الأهلي

وأكدت المصادر أن هناك قناعة كاملة بإمكانيات وقدرات حمزة علاء بعد ظهوره المميز مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 لذا هناك صعوبة في التفريط بخدماته بشكل نهائي.

تجديد عقد حمزة علاء مع النادي الأهلي

وأفادت المصادر أن هناك جهود مكثفة من جانب محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي لحسم تجديد عقد حمزة علاء في الفترة المقبلة لتحصينه من العروض الإغرائية سواء من بيراميدز أو الزمالك.

وأشارت المصادر أن اللاعب متجاوب إلى حد كبير مع محمد رمضان حيث يرغب في البقاء داخل أسوار النادي الأهلي إلا أنه يريد الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة في ظل صعوبة تواجدها بالقلعة الحمراء بسبب الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره أسيك أبيدجان غدًا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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