النادي الأهلي يقترب من حسم صفقة محلية.. وكولر يضع شرطه

يدرس مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدخول في مفاوضات مع صفقة محلية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع عدد من الصفقات الكبرى خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي إلى تلبية كافة احتياجات السويسري مارسيل كولر في الشتاء المقبل خاصًة أن الفريق مرتبط بخوض بطولات عديدة في الموسم الحالي.

النادي الأهلي يبحث عن مهاجم محلي

وعلم " الموجز " من مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك رغبة من محمد رمضان المدير الرياضي في إقناع مارسيل كولر المدير الفني بالتعاقد مع مهاجم محلي في الشتاء المقبل.

وأكدت المصادر أن محمد رمضان بدأ في الحديث عن اللاعب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء في الشتاء القادم بعد تذبذب مستوى محمود كهربا.

أسامة فيصل - النادي الأهلي

وأفادت المصادر أن كولر يضع الأولوية في الوقت الحالي للتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي قبل النظر في الأسماء المحلية لضمها إلى الفريق القاهري.

وأشارت المصادر أن هناك تحركات مكثفة من جانب محمد رمضان من أجل تجميع أكثر من سيرة ذاتية لمهاجم أجنبي تميهدًا لعرضه على السويسري مارسيل كولر للمفاضلة بينهم قبل فتح نافذة الميركاتو الشتوي.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا



ويواصل الفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي استعدادته القوية لملاقاة فريق أسيك أبيدجان في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام منافسه أسيك أبيدجان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء المقبل.



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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