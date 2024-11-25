زيزو يضع نادي الزمالك في ورطة بسبب لاعب مغربي.. ما القصة ؟

تواجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ورطة قوية بخصوص شراء عقد الدولي المغربي محمود بن تايج من نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ويدرس مسئولو نادي الزمالك بقوة تفعيل عقد شراء محمود بن تايج من ناديه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة خاصًة بعد ظهوره بشكل مميز مع القلعة البيضاء.

وتعاقد نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع اللاعب المغربي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

زيزو يعطل شراء نادي الزمالك نجمه بشكل نهائي

وعلم " الموجز " أن نادي الزمالك في الوقت ذاته يسعى إلى حسم ملف تجديد نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو، الذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

محمود بن تايج.. نادي الزمالك

ويتزامن هذا الأمر مع منح البرتغالي جوزيه جوميز الضوء الأخضر لتفعيل عقد شراء محمود بنتايج، ظهير أيسر الفريق، بعد العروض الجيدة التي يقدمها منذ انضمامه لصفوف الفرس الأبيض على سبيل الإعارة.

وقررت إدارة نادي الزمالك على تأجيل فكرة تفعيل عقد بنتايح ظهير أيسر الفريق، بسبب الموارد المادية في النادي، وتجديد عقد زيزو.

وأفاد المصادر أن تأجيل عقد شراء بند الدولي المغربي ليس بسب عدم القناعة الفنية إلا أن الأمر قد يعطل حسم ملف تجديد عقد زيزو الذي يعود الأولولية داخل صفوف الفرس الأبيض.

وتعرض فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك لخسارة مؤخرًا على يد منافسه المصري البوزسعيدي ي إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة



1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة

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