موعد مباراة النادي الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/2025.

وبدأ النادي الأهلي مشواره الكروي في بطولة الدوري المصري بفوز عريض على منافسه نادي سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز على زد بهدف.

وتعادل النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام منافسه الاتحاد السكندري بهدف لمثله في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب " السلام".

وتوج النادي الأهلي مؤخرًا ببطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح قبل أن يحصل على لقب بطل كأس القارات عقب انتصاره على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام أسيك أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب " القاهرة الدولي".

النادي الأهلي

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه بطل كوت ديفوار غدًا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بالمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي القادمة

وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد أسيك أبيدجان غدًا الثلاثاء عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي اخر المتوجين ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بمجموع اللقائين بهدف دون رد.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

ويعرض “ الموجز ” قائمة الأهلي في الموسم الحالي بعد ضم الصفقات الجديدة :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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