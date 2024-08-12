جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. فيستون ماييلي يهدد صدارة نجم الأهلي

أشعل الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024، بعد الهاتريك الأخير الذي سجله في مرمى طلائع الجيش.

وسجل فيستون ماييلي هاتريك في مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

وأصبح فيستون ماييلي هو أول لاعب كونغولي يسجل هاتريك في الدوري المصري الممتاز، وهدد بذلك صدارة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، والذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين بـ 18 هدفًا.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بعد اشتعال الصراع على الصدارة بين فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ومهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1= وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا

2= فيستون ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا

3= حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

4= صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

4= ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

4= حسام حسن - سموحة - 11 أهداف

4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد أف سي - 11 أهداف

9= محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

فيستون ماييلي

مواعيد مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري

الاثنين 12 أغسطس

9:00 مساء - مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري

9:00 مساء - سيراميكا كليوباترا ضد سموحة

الثلاثاء 13 أغسطس

9:00 مساء - البنك الأهلي ضد فاركو

9:00 مساء - الجونة ضد بلدية المحلة

9:00 مساء - الإسماعيلي ضد المقاولون العرب

الأربعاء 14 أغسطس

5:30 عصرا - المصري البورسعيدي ضد زد أف سي

5:30 عصرا - الزمالك ضد طلائع الجيش

9:00 مساء - بيراميدز ضد الداخلية

9:00 مساء - الأهلي ضد إنبي

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