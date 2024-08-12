ستنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، والتي ستستمر حتى مساء الأربعاء المقبل بمواجهتي إنبي ضد الأهلي وبيراميدز ضد الداخلية.

ونجح النادي الأهلي في حصد لقب الدوري المصري الممتاز مبكرًا قبل انتهاء الموسم، ليتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ 44 في تاريخه، بعد منافسة صعبة على مدار الموسم ضد بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض الموجز في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ 33 من البطولة..

1- الأهلي - 84 نقطة - 32 مباراة - البطل

2- بيراميدز - 76 نقطة - 33 مباراة

3- الزمالك - 55 نقطة - 32 مباراة

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة

6- سموحة - 48 نقطة - 31 مباراة

7- زد أف سي - 47 نقطة - 32 مباراة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 33 مباراة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

الأهلي

مواعيد مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري

الاثنين

9:00 مساء - فيوتشر ضد الاتحاد

9:00 مساء - سيراميكا ضد سموحة

الثلاثاء

9:00 مساء - البنك الأهلي ضد فاركو

9:00 مساء - الجونة ضد بلدية المحلة

9:00 مساء - الإسماعيلي ضد المقاولون

الأربعاء

5:30 عصرا - المصري ضد زد

5:30 عصرا - الزمالك ضد طلائع الجيش

9:00 مساء - بيراميدز ضد الداخلية

9:00 مساء - الأهلي ضد إنبي

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