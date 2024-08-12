بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في الدوري المصري 2024 بالتفصيل

تقام على مدار اليوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024، عددًا من المواجهات النارية في الدوري المصري الممتاز، ومختلف البطولات على الملاعب العالمية.

وعلى جانب آخر، يلتقي نادي برشلونة الإسباني مع نظيره موناكو الفرنسي، في مباراة نهائي كأس خوان جامبر فى المباراة التي تحمل الرقم 59 من البطولة، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

ويستعرض الموجز في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 12-8-2024 والقنوات الناقلة لها..

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة – الساعة 9 مساء - على قناة on time sport 2

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري – الساعة 9 مساء - على قناة on time sport 1

سموحة

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا قبل مباراة اليوم ضد نظيره سموحة، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري برصيد 45 نقطة بعد خوض 32 مباراة حيث حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 9 مباريات وتعرض للهزيمة في 11 أخرى.

بينما يتواجد سموحة حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 ويطمح في تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من اقتحام المربع الذهبي في جدول الترتيب قبل ختام الموسم الحالي.

موعد مباراة كأس خوان جامبر

برشلونة الإسباني ضد موناكو الفرنسي – الساعة 9 مساء

وسيحتضن ملعب مونتجويك المعروف باسم "لويس كومبانيس الأولمبي"، بطولة كأس جوان جامبر، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين، فى نسختها التاسعة والخمسين للمرة الرابعة، بعد مباراة الموسم الماضي ونسختي 1990 و1996، وستكون مباراة هذا الموسم ذات أهمية خاصة لأنها تأتي في العام الذي يحتفل فيه النادي بالذكرى السنوية الـ 125 لتأسيس.

وسيخوض فريق موناكو الفرنسي لأول مرة مباراة كأس جوان جامبر أمام برشلونة، والفريق الفرنسي الخامس في التاريخ الذي يخوض تلك المباراة، بعد كل من:

نانت في نسخة 1966 - سوشو في نسخة عام 1989 - أولمبيك مارسيليا في نسخة عام 1991 - جيروندان بوردو في نسخة عام 1993.

مواعيد مباريات الدوري التركي

بودريم سبور ضد جازينتاب – الساعة 9 مساء

تشايكور ريزا سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – الساعة 9 مساء

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