ضحايا سيارات نجوم الكرة و المشا هير علي الطرق مسلسل لا ينتهي

شهدت الفترة الأخيرة تكرار حوادث دهس المواطنين والتي تورط فيها عدد من المشاهير و كان آخرها الحادث الذي وقع أمس الأحد لنجم نادي الزمالك أحمد فتوح والذي أسفرعن وفاة أمين شرطة.

تفاصيل حادث أحمد فتوح

وقع الحادث فجرالأحد 11 -8-2024 حيث لقي أحد رجال الشرطة مصرعه على يد لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح حينما صدمته سيارته الملاكى أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح أصدرت النيابة العامة في مدينة العلمين قرارًا بحبس نجم نادي الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجل الفنان أحمد رزق

تسبب نجل الفنان أحمد رزق في حادث تصادم له هو وصديقه أثناء قيادتهما إسكوتر في 6 أكتوبر راح ضحيته عامل دليفري وتحفظت أجهزة مديرية أمن الجيزة بعد الحادث مباشرة على نجل أحمد رزق.

ثم قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه و تجددت القضية مرة أخرى بعد وفاة العامل بعد 53 يوما في المستشفى.

ضحية مطرب المهرجانات

حادث جديد وضحية جديدة وكان البطل هذه المرة هو مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي دهس شخصا بسيارته على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته على الفور ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر.

وقد تحفظت أجهزة الأمن على عصام صاصا بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح السبت الماضي وتم نقله إلى مديرية أمن الجيزة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف أعلى الطريق الدائري تحت تأثير المخدر.

حادث عباس أبو الحسن بـ الشيخ زايد

سقطت ضحية جديدة للمشاهير وكانت هذه المرة علي يد الفنان عباس أبو الحسن الذي صدم سيدتين بمنطقة الشيخ زايد وأصيبت السيدتان قبل أن تتوفى إحداهما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

وقد أحالت النيابة العامة بالجيزة حينها الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ.

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