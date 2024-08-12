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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-8-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

عشاق كرة القدم علي موعد مع الإثارة اليوم الإثنين 12-8-2024 عبر متابعة مباريات اليوم الهامة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية وأبرزها مباريات الدوري المصري

الموجز  يرصد خلال السطور التالية المواعيد والقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الإثنين 12-8-2024 . 

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء -  أون تايم سبورتس 1

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - 9 مساء - أون تايم سبورتس 2

مباريات الدوري التركي

ريزه سبور ضد إسطنبول - 9 مساء 

بودرامسبور ضد غازي عنتاب - 9 مساء

الأهلي ضد زد في الدوري 

من ناحية أخري حقق فريق النادي الأهلي فوزا هاما ضد نظيره زد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري  دوري NILE.

قائمة الأهلي ضد زد

 عمر كمال عبد الواحد – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – باسر ابراهيم – كريم الدبيس – مصطفى مخلوف – يوسف سيد عبد الحفيظ – محمد عبد الله – أحمد عابدين – حازم جمال – مصطفى ابو الخير – معتز محمد – أحمد أشرف بكري – أحمد بيومي – يوسف جمال – محمد رفعت – رندوف – عمر كامل – كريم نيدفيد – محمود كهربا.

تشكيل الأهلي ضد زد 

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، مصطفي أبو الخير

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

جدول ترتيب الدوري المصري

بهذا الفوز يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 84 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 76 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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