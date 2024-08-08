مواعيد مباريات النادي الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، والمحتمل حدوثه مساء اليوم الخميس أمام نادي سموحة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد نظيره سموحة في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في المواجهة المقرر لها على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

ويوضح الموجز جدول مباريات المارد الأحمر في الموسم الجاري، حيث يتبقى للنادي الأهلي 4 مباريات في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، بعدما خاض 30 مباراة حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

1- الأهلي ضد سموحة - 9:00 مساء

ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 - الخميس 8 أغسطس.

2- الأهلي ضد زد - 9:00 مساء

ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 - الأحد 11 أغسطس.

3- الأهلي ضد إنبي - 9:00 مساء

الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة - الأربعاء 14 أغسطس.

4- الأهلي ضد فيوتشر - 9:00 مساء

الجولة 34 والأخيرة من المسابقة - السبت 17 أغسطس.

ترتيب النادي الأهلي في جدول الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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