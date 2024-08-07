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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مفاجآت في قائمة الأهلي ضد سموحة في ليلة التتويج بالدوري

قائمة الأهلي ضد سموحة
قائمة الأهلي ضد سموحة
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شهدت قائمة النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره سموحة مفاجآت عديدة حيث تم استبعاد كهربا وبيرسي تاو من المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء غد الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري  دوري NILE .

قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أفشة، كريم نيدفيد، أحمد عابدين، محمد عبدالله، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجم: وسام أبو علي

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد سموحة في ليلة التتويج بالدوري

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تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة وبدأ المران بأداء تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

 ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل أمام سموحة ليعلن رسميا بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 دون انتظار لنتائج المباريات المقبلة وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه. 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة 

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، خالد عبدالفتاح ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

قائمة سموحة ضد الأهلي

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراس المرمى: الهاني سليمان. - محمد أشرف.
خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، بركات حجاج، جاستين آرثر، طارق علاء، مصطفى ميدو.
خط الوسط: إسلام جابر - محمد كناريا - محمد مكرونه - دكوا دودو - أحمد خالد - حمدي علاء - أبو بكر ليادي - عمرو قلاوة - الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب.
خط الهجوم: فادى فريد - مصطفى البدري - حسام حسن.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري 

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، والزمالك الرابع بـ52 نقطة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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