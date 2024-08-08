موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي، المباراة النارية التي ستجمع الفريق ضد نظيره سموحة اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد نظيره سموحة في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في المواجهة المقرر لها على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة في الدوري المصري

يستعرض "الموجز" تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد سموحة مساء اليوم الخميس، والذي استقر عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على أن يضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد

في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

في خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبوعلي.

تشكيل سموحة المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لفريق سموحة بالعناصر الأساسية لرغبته في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري.

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

في خط الدفاع: أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة

في خط الوسط: محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

في خط الهجوم: حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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