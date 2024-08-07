تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم في ختام استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراته ضد نظيره سموحة في التاسعة مساء غد الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

كواليس تدريبات الأهلي اليوم

عقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة وبدأ المران بأداء تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل أمام سموحة ليعلن رسميا بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 دون انتظار لنتائج المباريات المقبلة وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، خالد عبدالفتاح ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم:بيرسي تاو، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

تشكيل سموحة المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لفريق سموحة بالعناصر الأساسية لرغبته في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري.

حراسة المرمى .. الهانى سليمان.

خط الدفاع .. أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة ،

خط الوسط .. محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

الهجوم .. حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، والزمالك الرابع بـ52 نقطة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

جاء ترتيب الهدافين كالآتي..

وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفاً.

فيستون ماييلي - بيراميدز - 14 هدف.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدف.

كريستوفر مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدف.

حسام حسن - سموحة - 11 هدف.

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