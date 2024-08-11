جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2024 والقنوات الناقلة

عشاق الرياضة حول العالم علي موعد مع الإثارة اليوم الأحد 11-8-2024 عبر متابعة مباريات اليوم الهامة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية وأبرزها مباريات الدوري المصري و مختلف المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

يقدم الموجز خلال السطور التالية المواعيد والقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الأحد 11-8-2024 .

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد زد - 9 مساء - أون تايم سبورتس 1

طلائع الجيش ضد بيراميدز - 9 مساء - أون تايم سبورتس 2

مباريات أولمبياد باريس - كرة اليد

سلوفينيا ضد إسبانيا - 10 صباحا - بي ان سبورت HD1

ألمانيا ضد الدنمارك - 14:30 مساء - بي ان سبورت HD1

القنوات الناقلة لمباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 2024-2025

ليفربول ضد إشبيلية - 14:30 مساء -قناة LFCTV GO

يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد - 4 مساء - قناة Sharjah Sports

تشيلسي ضد إنتر ميلان - 5 مساء

الأهلي ضد زد في الدوري

من ناحية أخري يترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي ضد نظيره زد والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE.

ويسعي فريق الأهلي خلال هذه المباراة لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد تتويجه رسميا بطلا للدوري للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه .

قائمة الأهلي ضد زد

عمر كمال عبد الواحد – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – باسر ابراهيم – كريم الدبيس – مصطفى مخلوف – يوسف سيد عبد الحفيظ – محمد عبد الله – أحمد عابدين – حازم جمال – مصطفى ابو الخير – معتز محمد – أحمد أشرف بكري – أحمد بيومي – يوسف جمال – محمد رفعت – رندوف – عمر كامل – كريم نيدفيد – محمود كهربا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: آدم ريندوف، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، إبراهيم عبد الحكيم

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري علي قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

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