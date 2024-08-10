تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم في ختام استعداداته لمواجهة زد في الدوري

يترقب عشاق القلعة الحمراء مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد علي استاد القاهرة في التاسعة مساء غد الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض الأهلي هذه المباراة في ثوب جديد بعد تتويجه رسميا بطلا للدوري للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه ومنح راحة لمعظم اللاعبين الأساسيين لبقية الموسم والدفع بمجموعة كبيرة من الناشئين في المباريات المقبلة.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

قائمة الناشئين في تدريبات الأهلي

وشهد المران تصعيد كل من: أحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وآدم ريندوف ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: آدم ريندوف، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، إبراهيم عبد الحكيم

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري علي قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض "الموجز" خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وزد والذي جاء كالتالي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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