بيرسي تاو يثير غضب جماهير الأهلي بهذا الفعل.. هل يرحل ؟

كشف موقع Soccerzela لجنوب أفريقي، أن بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، قام بإزالة اسم النادي من سيرته الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبين أن بيرسي تاو رفض المشاركة في المباريات الأخيرة مع الفريق ضد سموحة.

المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، طالب برحيل تاو واستبداله بمهاجم أجنبي جديد.

كولر يطلب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

وعلم “الموجز” أنه تم إبلاغ رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، من قبل المدير الفني السويسري مارسيل كولر في اجتماع أمس بعدم حاجته لخدمات بيرسي تاو في الموسم المقبل، حسب ما ذكر مصدر داخل النادي.

وأوضح المصدر أن كولر أكد للخطيب ضرورة رحيل تاو عن النادي بسبب عدم جدية اللاعب في التدريبات واستيائه من عدم مشاركته كأساسي وفق قرارات الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تبحث حاليًا عن سبل للتخلص من اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو وفق طلب وتوجيهات كولر.

الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس مصر ويجدد لـ يانكون

وتم تأكيد اعتذار النادي عن عدم المشاركة في كأس مصر، بسبب الضغط الكبير على اللاعبين وتعبهم، بقرار مشترك بين إدارة النادي والجهاز الفني.

الإدارة الحالية للأهلي والجهاز الفني يؤكدان استمرارية ميشيل يانكون كمدرب حراس المرمى في الموسم القادم.

كريم فؤاد يُجري فحوصًا جديدة لإصابته في الركبة، في حين يشرف سامي قمصان على تدريبات الأهلي بدلاً من كولر الذي يتواجد في إجازة سنوية بعد فوز الفريق بالدوري.

تفاصيل مران الأهلي اليوم تحت قيادة سامي قمصان

المران اليوم للأهلي يشمل مشاركة كبيرة من الشباب، بقيادة سامي قمصان، لاستكمال منافسات الدوري.

وسيشارك مصطفى شوبير كحارس أساسي بدلاً من محمد الشناوي في مباراة الغد ضد زد وانبي، التي ستُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

سامي قمصان سيقود مران الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة زد وانبي غدًا، بعدما تم تكليفه بتولي قيادة الفريق خلفًا لكولر، الذي يستمتع بإجازته بعد تحقيق الدوري المصري.

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