قائمة بدلاء مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة جاره مانشستر يونايتد في كأس درع الخيرية.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام المان يونايتد في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة "لندن" بقيادة الحكم، جاريد جيليت.

ويجمع هذا اللقاء بين بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عن موسم 2023/2024 إلى جانب بطل كأس إنجليزي اليونايتد.

وشهد تشكيل السيتي تواجد كل من كيفين دي بروين، ناثان أكي على مقاعد البدلاء، بينما يقود هجوم الأزرق الليلة، المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، بجانب كل من جيريمي دوكو، أوسكار بوب.

التشكيل الرسمي لمباراة السيتي ضد اليونايتد

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تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط : ماتيو كوفاسيتش، جيمس مكاتي، نيكو أوريلي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، أوسكار بوب.

بدلاء السيتي أمام اليونايتد كالتالي:

سكوت كارسون، أورتيجا، فيليبس، ناثان أكي، كيفين دي بروين، سافينهو، ماتيوس نونيز، كابوري.



تشكيل مانشستر يونايتد ضد السيتي



حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماجوير - أماد.

الوسط: كاسيميرو - ماينو - ماونت.

الهجوم: سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2023-2024، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي. بالمقابل، حصل مانشستر يونايتد على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

مانشستر سيتي خسر لقب درع الخيرية في الموسم الماضي بعد التعادل مع أرسنال وخسارته في ركلات الترجيح (4-1) تحت إشراف ميكيل أرتيتا.

النادي يعاني من سلسلة سلبية في هذه البطولة، حيث خسر في السنوات الثلاث الأخيرة أمام ليستر سيتي وليفربول وأرسنال. آخر مرة فاز فيها باللقب كانت في عام 2019 على حساب ليفربول.

مباراة اليوم ستكون أول مشاركة لمانشستر يونايتد في درع الخيرية منذ عام 2016، عندما فاز على ليستر سيتي.

مانشستر سيتي يحمل 6 ألقاب من كأس الدرع الخيرية، بينما فاز مانشستر يونايتد باللقب 21 مرة.

الفريقان واجها بعضهما في درع الخيرية مرتين فقط، وفاز مانشستر يونايتد في كلا المباراتين، بأهداف يوم 24 أكتوبر 1956 ويوم 7 أغسطس 2011.

مانشستر سيتي يحتل صدارة قائمة الأندية ذات القيمة التسويقية العالية في العالم قبل بدء الموسم الجديد 2024-2025.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

