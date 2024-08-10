مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

يقدم موقع “الموجز” بث مباشر للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية للموسم الماضي كالتالي:

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يتأهب عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة قمة كروية مشتعلة تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مانشستر، وذلك ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية للموسم الرياضي الجديد. هذا اللقاء المرتقب سيُقام مساء اليوم السبت، ويعد بمثابة انطلاقة مثيرة للموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

مانشستر سيتي يخوض هذه المباراة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث تمكن من تقديم أداء استثنائي بقيادة مدربه بيب جوارديولا. الفريق يدخل المباراة بطموحات عالية للفوز بلقب جديد يضاف إلى خزائنه، ويؤكد سيطرته على الساحة المحلية. وعلى الجانب الآخر، يتطلع مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي، إلى تحقيق الفوز والتفوق على جاره، بعد أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حسابه في الموسم الماضي. هذه المواجهة المرتقبة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين، اللذين يسعيان لفرض سيطرتهما في بداية الموسم.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إطار كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي الشهير. ملعب ويمبلي يُعتبر أحد أشهر الملاعب في العالم، ويشهد دائمًا مواجهات كبيرة وحاسمة، وهذا الديربي لن يكون استثناءً، حيث سيحتضن هذه القمة الكروية المرتقبة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، التي ستكون متاحة للمشاهدين عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث يتولى المعلق الشهير حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث اللقاء، مما يزيد من حماس المتابعين لهذه المواجهة النارية.

هذا الديربي يشكل بداية قوية للموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وإرسال رسالة قوية لمنافسيهم بأنهم على استعداد للمنافسة بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم. مباراة كأس الدرع الخيرية تعتبر تقليديًا المباراة التي تفتتح الموسم الكروي في إنجلترا، وهي فرصة للفريقين لاختبار جاهزيتهما قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

مانشستر سيتي يدخل المباراة بتشكيلة قوية تضم أفضل لاعبيه الذين ساهموا في تحقيق النجاحات في المواسم الماضية، بينما مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إريك تن هاج يأمل في تقديم أداء قوي ومواصلة التحسن الذي ظهر في الفريق خلال الموسم الماضي.

التاريخ بين الفريقين مليء بالمواجهات المثيرة، وديربي مانشستر دائمًا ما يكون مباراة استثنائية نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين على مدار العقود. فوز أحد الفريقين في هذه المباراة لن يكون فقط بداية مثالية للموسم، بل سيكون أيضًا بمثابة إثبات للتفوق في أحد أهم الديربيات في كرة القدم العالمية.

مع كل هذه العناصر المثيرة، من المتوقع أن تكون مباراة اليوم واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حيث يتطلع كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لإضافة لقب جديد إلى سجلهم وإثبات جدارتهم في بداية الموسم الكروي الجديد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

في خط الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

وعلى جانب أخر، من المتوقع أن يدفع بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي في المباراة..

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - ماتيو كوفاسيتش - جيمس ميكاتي.

في خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

اقرأ أيضا..

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد اليونايتد قبل كأس الدرع الخيرية

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية