أولمبياد باريس 2024.. مصطفى الضرس يودع منافسات المصارعة الحرة من دور الـ 16

في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، خسر لاعب المصارعة المصري مصطفى الضرس أمام نظيره الكازاخستاني أليشر يرجالي في دور الـ16 للمصارعة الحرة بنتيجة 6-2.

ويستعرض موقع “الموجز” ماذا قدم الضرس خلال مبارياته في أولمبياد باريس 2024

خسارة مصطفى الضرس

ورغم هذه الخسارة، فإن فرص مصطفى الضرس لم تنته تمامًا، إذ ينتظر وصول اللاعب الكازاخستاني إلى المباراة النهائية، مما قد يمنحه فرصة لدخول أدوار الترضية والمنافسة على ميدالية برونزية.

سارة سمير

وفي سياق آخر، تحظى البطلة المصرية سارة سمير بترقب كبير من الجماهير المصرية، حيث تحمل على عاتقها آمال المصريين في تحقيق إنجاز جديد في رفع الأثقال خلال دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، من المقرر أن تخوض سارة منافسات وزن 81 كجم اليوم في الخامسة مساءً، ويأمل الجميع في أن تحقق نتيجة مشرفة تضاف إلى سجل إنجازاتها.

سارة سمير ليست غريبة عن الأضواء الأولمبية، فقد سبق لها أن أحرزت ميدالية برونزية في أولمبياد ريو 2016، مما جعلها واحدة من أبرز الأسماء في رفع الأثقال المصري، وفي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، تشرفت سارة برفع علم مصر إلى جانب أحمد الجندي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث.

سجل سارة سمير الحافل لا يقتصر فقط على إنجازاتها الأولمبية، بل يشمل أيضًا إنجازات على المستوى القاري، فقد تألقت مؤخرًا في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في غانا، حيث نجحت في حصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن 81 كجم، مما عزز من مكانتها كإحدى أفضل اللاعبات في هذه الرياضة.

أولمبياد باريس 2024

تعتبر سارة سمير من أبرز المرشحات لحصد ميدالية أولمبية في دورة «باريس 2024»، وهذا ما أكده الاتحاد المصري لرفع الأثقال ومسؤولو البعثة المصرية، حيث يُعول عليها الكثيرون للوقوف على منصة التتويج الأولمبية مرة أخرى، وسط توقعات بقدرتها على تكرار إنجازاتها السابقة بل والتفوق عليها.

بالتوازي مع منافسات سارة سمير، يظل أحمد الجندي، صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو، من الأسماء التي يُنتظر منها الكثير في هذه الدورة الأولمبية. تألق الجندي في أولمبياد طوكيو يمنح المصريين أملاً كبيرًا في إمكانية تحقيقه لإنجاز جديد في باريس، خاصة أنه من الرياضيين البارزين في الخماسي الحديث.

مع استمرار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» حتى غدٍ الأحد، يظل الأمل معقودًا على نجوم مصر في رفع الأثقال والمصارعة والخماسي الحديث لتحقيق نتائج مشرفة، وإضافة ميداليات جديدة إلى رصيد مصر في هذه الدورة، المنافسات تحتدم والآمال تتجدد مع كل يوم، ويبقى الجمهور المصري متحمسًا لدعم أبطاله في هذه اللحظات الحاسمة.

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