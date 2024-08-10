تطورات تعاقد الأهلي مع محمد علي بن رمضان.. عبد المنعم يحسم الصفقة

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي الترجي التونسي والمحترف في الدوري المجري.

ويستهدف النادي الأهلي في الفترة الحالية التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

الخطيب يوافق على طلب كولر حول محمد علي بن رمضان

وعلم"الموجز" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد أكد في اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بضرورة حسم صفقة التوقيع مع محمد علي بن رمضان في الصيف الحالي.

وأكد المدرب السويسري أن التوقيع مع بن رمضان سيمثل نقلة نوعية داخل صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة خاصًة بعد رحيل الدولي المالي أليو ديانج إلى صفوف الخلود السعودي.

وأخطر الخطيب المدرب السويسري بأن تحركات قوية ستتم في الفترة المقبلة لحسم صفقة التعاقد مع بن رمضان وذلك من أجل تلبية رغباته لمواصلة سلسلة النجاحات مع الفريق القاهري.

ويتجه مسئولو الأهلي إلى بيع اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق القاهري إلى صفوف نيس الفرنسي بقيمة مالية قد تصل إلى 5 ملايين دولار والاستفادة من هذه الأموال في حسم صفقة محمد علي بن رمضان.

التفاصيل المالية لمفاوضات الأهلي لضم محمد علي بن رمضان

في تصريحات تلفزيونية، أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي قدم عرضًا بقيمة مليون و800 ألف دولار خلال الساعات الأخيرة لنادي المجر، بهدف إتمام صفقة محمد علي بن رمضان رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح زاهر أن النادي المجري طلب مليوني و500 ألف دولار للموافقة على رحيل محمد علي بن رمضان بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية وخروجه من صفوف الفريق في الموسم المقبل. وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي تسعى حاليًا لتقليص هذا المبلغ وإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ضم محمد علي بن رمضان نظرًا لاقتناعه بقدراته الفنية والبدنية، وقدرته على تقديم إضافة قيمة للفريق خلال الفترة القادمة.

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