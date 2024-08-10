موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وزد.. يترقب عشاق النادي الأهلي موعد المباراة القادمة للفريق، وذلك بعد تتويجه رسميًا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

من المتوقع أن تشهد المباراة القادمة احتفالات جماهيرية واسعة في الملعب بعد انتهاء اللقاء، حيث سيحتفل اللاعبون مع جمهورهم باللقب المفضل لديهم.

وقد توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة بهدف محمد مجدي أفشة، ليحسم البطولة بشكل نهائي ويضيفها إلى خزائنه، محققًا نجاحًا كبيرًا يُسعد عشاقه ومتابعيه.

في ظل هذه الأجواء الاحتفالية، يبحث العديد من جماهير الأهلي عن موعد مباراة الفريق ضد نادي زد، والتي تأتي ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري.

يسعى الأهلي في هذه المباراة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، حيث حقق حتى الآن 20 فوزًا متتاليًا، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل.

وبالنسبة لترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، فقد تمكن الأهلي من حسم لقب البطولة بعدما جمع 81 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

في المقابل، يحتل فريق زد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 31 مباراة، بعد تحقيقه 12 فوزًا و11 تعادلًا، فيما تعرض للهزيمة في 10 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وزد

بحسب مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ “الموجز”، يخطط المدرب كولر لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال المباريات المقبلة، بهدف اكتساب الخبرات وتجهيزهم للموسم الجديد.

من المتوقع أن يكون الثلاثي الشاب محمد عبد الله، أحمد عابدين، وآدوم ريندروف من أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في المباريات القادمة، مع احتمالية تصعيد لاعبين آخرين في الفترة المقبلة.

الأهلي ضد زد

كما أوضح المصدر أن اللاعبين الذين كانوا بدلاء في المباريات السابقة سيحظون بفرص أكبر للمشاركة في التشكيلة، في حين سيمنح اللاعبين الأساسيين فترة راحة لتجنب الإصابات والإرهاق.

جدير بالذكر أن فريق زد قد خسر آخر مباراة له في الدوري أمام نادي الزمالك بنتيجة 1-0، حيث سجل اللاعب محمد عاطف هدف الفوز للزمالك في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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