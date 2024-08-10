موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقناة الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري NILE بمواجهة طلائع الجيش، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على حساب فرق الجونة وإنبي وزد إف سي.

ويقدم موقع «الموجز» موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

هذه الانتصارات عززت من موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري، حيث انفرد بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة، مما يضعه في منافسة قوية على إنهاء الموسم في موقع متقدم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

موعد المباراة المقبلة لنادي الزمالك سيكون في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري NILE، حيث سيلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المباراة ستكون حاسمة للفريق الأبيض، الذي يسعى للاستمرار في تقديم أداء مميز وضمان المركز الثالث على الأقل في جدول الترتيب، بينما يسعى طلائع الجيش لتحسين مركزه في نهاية الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

قناة أون تايم سبورتس ستكون الناقل الحصري للمباراة، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة مع تقديم تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتوقع النتائج.

نظرة على جدول ترتيب دوري NILE الحالي توضح أن الأهلي يتصدر البطولة برصيد 81 نقطة بعد خوضه 31 مباراة، وقد حسم اللقب لصالحه بالفعل.

بيراميدز يأتي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ55 نقطة من 32 مباراة، ويسعى للحفاظ على هذا المركز في ظل ملاحقة المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بـ52 نقطة.

وفي المراكز التالية، يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة، يليه سموحة في المركز السادس بـ48 نقطة. فريق زد يحتل المركز السابع برصيد 47 نقطة، ويأتي خلفه سيراميكا كليوباترا برصيد 45 نقطة في المركز الثامن.

إنبي يحتل المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

أما بالنسبة لخصم الزمالك في المباراة المقبلة، طلائع الجيش، فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 32 مباراة. يليه البنك الأهلي برصيد 34 نقطة في المركز الثاني عشر، والجونة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

الإسماعيلي يأتي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

بلدية المحلة يقع في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، في حين يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة، وقد هبط رسميًا من دوري NILE بعد نتائج مخيبة هذا الموسم.

مع اقتراب نهاية الموسم، تزداد أهمية كل مباراة، والزمالك يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش، لتعزيز مركزه وضمان المشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

المباراة تعد اختبارًا هامًا للفريق الأبيض، حيث يسعى لإنهاء الموسم بقوة وإسعاد جماهيره التي تطمح في عودة الفريق لمنصات التتويج.

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