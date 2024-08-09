بدر حامد: فخور بضم أكثر من لاعب من الزمالك للمنتخبات الوطنية

أعرب بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن فخره وسعادته الكبيرة باختيار مجموعة كبيرة من لاعبي فرق قطاع الناشئين بالنادي للانضمام إلى المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل العمرية.

ويقدم موقع «الموجز» تصريحات بدر حامد بخصوص قطاع الناشئين ومنتخبات مصر

وأوضح حامد أن هذه الاستدعاءات المتزايدة تمثل شهادة نجاح للجهود المبذولة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتعكس جودة العمل والتدريب الذي يتلقاه اللاعبون الصغار في النادي.

نادي الزمالك

في هذا السياق، كشف بدر حامد عن استدعاء منتخب مصر لمواليد 2008 لأربعة لاعبين من الزمالك للمشاركة في المعسكر القادم استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء 12 لاعباً من مواليد 2009 للانضمام إلى المعسكر المفتوح المقبل للمنتخب الوطني للناشئين.

وأكد أن هذه الاستدعاءات المتعددة تأتي لتعزز مكانة نادي الزمالك كأحد المصادر الرئيسية للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن انضمام هذا العدد الكبير من اللاعبين من نادي الزمالك إلى المنتخبات الوطنية، إلى جانب العناصر المتوقع انضمامها في المستقبل القريب، وكذلك المجموعة التي سبق أن تواجدت مع منتخبي 2005 و2007 خلال الفترات الماضية، يؤكد نجاح الاستراتيجية التي يتبعها قطاع الناشئين في النادي.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس الدور الهام الذي يلعبه النادي في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل كرة القدم في مصر.

شباب الزمالك

وأكد بدر حامد أن هدف قطاع الناشئين بنادي الزمالك ليس فقط إعداد اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، بل أيضاً خدمة الفريق الأول بالنادي من خلال تصعيد أفضل العناصر الموهوبة التي تتمتع بالقدرات الفنية والبدنية اللازمة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول.

وأشار إلى أن قطاع الناشئين يسير وفق خطة مدروسة واستراتيجية واضحة تهدف إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة وحصد البطولات، بما يتماشى مع تاريخ نادي الزمالك الحافل بالإنجازات والتتويجات.

وأوضح حامد أن هذه الاستراتيجية تقوم على تطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبين منذ الصغر، مع التركيز على غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية، مما يجعلهم مستعدين لتحمل المسؤولية على المستويين الوطني والدولي.

وأكد أن نادي الزمالك يحرص دائماً على توفير البيئة المثالية للاعبيه من أجل تحقيق التفوق في مختلف البطولات والمسابقات.

أخبار نادي الزمالك

واختتم بدر حامد حديثه بتأكيده على التزام قطاع الناشئين بنادي الزمالك بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديه من أجل خدمة الكرة المصرية، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الفريق الأول بالنادي.

وأعرب عن ثقته في أن اللاعبين الذين يتم إعدادهم حالياً في قطاع الناشئين سيكونون العمود الفقري للمنتخبات الوطنية والفريق الأول في المستقبل، وأنهم قادرون على تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات التي تضاف إلى سجل النادي العريق.

بهذه الرؤية الطموحة، يسعى قطاع الناشئين بنادي الزمالك إلى مواصلة العمل بجد وتفانٍ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى كرة القدم في النادي إلى آفاق جديدة من النجاح والتفوق.

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