موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة

يقدم موقع “الموجز” موعد مباراة توتنهام ونظيره بايرن ميونخ في إطار المباريات الودية، استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مباراة تعد من أبرز المواجهات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ الودية

يدخل الفريقان هذه المباراة بكامل قوتهما وتركيزهما، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وتقديم أداء يعكس جاهزيتهما التامة للمنافسات المقبلة.

تعتبر هذه المباراة الودية الأخيرة لتوتنهام قبل بدء موسمه الرسمي، مما يجعلها محطة مهمة للاعبين لإظهار مستواهم واستعدادهم البدني والذهني.

سيحرص لاعبو توتنهام على بذل أقصى ما لديهم من جهد للخروج بنتيجة إيجابية ترضي جماهيرهم وتطمئن الجهاز الفني على جهوزيتهم للبطولات القادمة.

المدرب سيستغل هذه المباراة لتقييم انسجام الفريق والتأكد من أن جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم قبل بداية المنافسات الرسمية.

على الجانب الآخر، يسعى بايرن ميونيخ إلى استعراض قوته واستعداداته المميزة للموسم المقبل. الفريق الألماني، المدجج بالنجوم، يدخل المباراة بثقة عالية ويطمح إلى تحقيق الفوز على توتنهام، مما يعزز من استعداداته للبطولات المقبلة.

هذه المباراة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية اللاعبين وتماسك الفريق، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 10 يوليو 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ

ستشهد هذه المواجهة القوية بين الفريقين تنافسًا شديدًا، حيث يسعى كل فريق للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من ثقته قبل بداية المسابقات الرسمية.

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه المباراة عبر قنوات رياضية مخصصة، حيث ستُبث المواجهة المنتظرة على قناة الشارقة الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية، مما يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بهذه القمة الودية بين اثنين من أكبر الأندية في أوروبا.

فيما يخص تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع، يُتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيلة قوية تعكس قدراته الهجومية والدفاعية.

في حراسة المرمى سيكون القائد مانويل نوير، بينما يتولى خط الدفاع كلاً من ستانيشيتش، منجاي كيم، وهيروكي.

في خط الوسط، سيتواجد جوشوا كيميتش وليون جورتيسكا اللذان يتميزان بالقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وتوزيع الكرات.

مباراة توتنهام وبايرن ميونخ

أما في خط الهجوم، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب على ليروي سانيه، إريك ماكسيم شوبو-موتينج، وتوماس مولر، الذين يتميزون بالمهارات الفردية والقدرة على تهديد مرمى الخصم.

تُعتبر هذه المباراة أكثر من مجرد لقاء ودي، فهي فرصة لكل من بايرن ميونيخ وتوتنهام لإظهار مدى جاهزيتهما لموسم طويل وشاق.

جماهير كرة القدم تنتظر بفارغ الصبر هذه المواجهة التي ستعطي لمحة عن شكل الفريقين وما يمكن أن يقدموه في البطولات المقبلة.

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