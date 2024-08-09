اظبط الريسيفر.. تردد قناة الكأس المفتوحة الجديد 2024

تردد قناة الكأس القطرية.. قنوات الكأس الرياضية تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وهي قنوات قطرية متخصصة تقدم مجموعة واسعة من البرامج الرياضية المميزة، وتستضيف كوكبة من المحللين والمعلقين البارزين.

ويستعرض موفع “الموجز” تردد قناة الكأس القطرية

تردد قناة الكأس القطرية

وقد أعلنت القنوات أنها ستبث بطولة كأس العالم بالتعاون مع مجموعة بي إن سبورت، وسيكون التعليق بصوت المعلق العماني الشهير خليل البلوشي.

تتوزع ترددات قنوات الكأس على عدة أقمار صناعية لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

على قمر عرب سات، تأتي الترددات على النحو التالي: 12418 H لقنوات الكأس 5، 6، 7، 8 وEX2، بينما تتوفر القنوات 1، 2، 3، 4 وEX1 على التردد 12245 V.

أما على قمر نايل سات، فيمكن استقبال قنوات الكأس على التردد 11919 H للقنوات 1، 2، 3، 4 وEX1.

كما تتوفر القناة على قمر سهيل سات بتردد 11678.07 H لقناة EX1، وعلى قمر آسيا سات بتردد 3660 V للقناة 2.

تتضمن قائمة البرامج المميزة على قنوات الكأس الرياضية عدة برامج رياضية شهيرة مثل "المجلس" الذي يقدمه خالد جاسم، وهو من أكثر البرامج شعبية في المنطقة.

تردد قناة الكأس المفتوحة

ومن البرامج الأخرى "90 دقيقة" الذي يقدمه فالح الشهري، وبرنامج "الحكم" مع بدر بلال، بالإضافة إلى برنامج "جرائد" الذي يقدمه جاسم حسين، نيرمين أمير الدين، وعهد حسن.

كذلك تقدم القناة برنامج "فض فض" الذي يقدمه مشعل الشمري وحماد العبيدي، وبرنامج "مع سمعة" الذي يقدمه إسماعيل علي.

تتميز قنوات الكأس بجودة بث عالية وصيغة HD، وتبث محتواها بشكل مجاني تمامًا دون أي رسوم، مما يتيح للمشاهدين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى محتواها المتنوع.

تتخصص القنوات في بث المباريات الكبرى مثل دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس الأمم الآسيوية، الدوري التونسي، الدوري القطري، ومباريات كأس أمير قطر، بالإضافة إلى بطولات أخرى هامة.

قناة الكأس

تقدم قنوات الكأس تغطية شاملة لمباريات كرة القدم في قطر، بالإضافة إلى بث مباريات كأس العالم والعديد من مباريات كأس الأندية. تُعد القناة وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم الذين يبحثون عن قنوات مفتوحة لتمكينهم من متابعة مبارياتهم المفضلة دون تشفير، وهو ما جعل القناة تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الرياضي.

من أبرز ما قدمته قنوات الكأس هو بث مباريات قوية جذبت أنظار الملايين، مثل المباراة الشهيرة بين الأهلي المصري والدحيل القطري. ومن خلال تنوع برامجها وجودة بثها العالية، تواصل قنوات الكأس تقديم محتوى رياضي رائد يلاقي استحسان الجماهير.

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