بعد تألقه.. نجم الزمالك يتعرض لـ حادث سير مروع|شاهد

تعرض مصطفى شلبي، نجم نادي الزمالك، لحادث سير اليوم السبت، 10 أغسطس،ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الحادث، لكن شلبي طمأن جمهوره من خلال نشر مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام، أظهر الفيديو تحطم سيارته، وعلق عليه بكلمة "الحمد لله"، معبراً عن شكره للسلامة بعد الحادث.

حادث سير مصطفى شلبي

ويستعرض موقع “الموجز” صورة للحادث

وفي سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز،المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، والتي جمعها من 31 مباراة.

ومن المتوقع أن يتم خصم 3 نقاط من رصيده بسبب رفضه خوض مباراة أمام الأهلي في وقت سابق، حتى الآن، تمكن الزمالك من تحقيق 9 انتصارات، وتعادل في 12 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 11 لقاء.

مباراة الزمالك القادمة تعتبر مهمة للنادي من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي وضمان التأهل للبطولات القارية في الموسم المقبل.

ومع التحديات التي يواجهها الفريق، بما في ذلك العقوبات المحتملة وإصابات اللاعبين، ستكون المباراة فرصة لتعزيز ثقة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

موعد المباراة المقبلة لنادي الزمالك سيكون في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري NILE، حيث سيلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المباراة ستكون حاسمة للفريق الأبيض، الذي يسعى للاستمرار في تقديم أداء مميز وضمان المركز الثالث على الأقل في جدول الترتيب، بينما يسعى طلائع الجيش لتحسين مركزه في نهاية الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

قناة أون تايم سبورتس ستكون الناقل الحصري للمباراة، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة مع تقديم تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتوقع النتائج.

نظرة على جدول ترتيب دوري NILE الحالي توضح أن الأهلي يتصدر البطولة برصيد 81 نقطة بعد خوضه 31 مباراة، وقد حسم اللقب لصالحه بالفعل.

بيراميدز يأتي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ55 نقطة من 32 مباراة، ويسعى للحفاظ على هذا المركز في ظل ملاحقة المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بـ52 نقطة.

وفي المراكز التالية، يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة، يليه سموحة في المركز السادس بـ48 نقطة. فريق زد يحتل المركز السابع برصيد 47 نقطة، ويأتي خلفه سيراميكا كليوباترا برصيد 45 نقطة في المركز الثامن.

إنبي يحتل المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

أما بالنسبة لخصم الزمالك في المباراة المقبلة، طلائع الجيش، فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 32 مباراة. يليه البنك الأهلي برصيد 34 نقطة في المركز الثاني عشر، والجونة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

الإسماعيلي يأتي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

بلدية المحلة يقع في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، في حين يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة، وقد هبط رسميًا من دوري NILE بعد نتائج مخيبة هذا الموسم.

مع اقتراب نهاية الموسم، تزداد أهمية كل مباراة، والزمالك يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش، لتعزيز مركزه وضمان المشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

المباراة تعد اختبارًا هامًا للفريق الأبيض، حيث يسعى لإنهاء الموسم بقوة وإسعاد جماهيره التي تطمح في عودة الفريق لمنصات التتويج.

اقرأ أيضا..

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقناة الناقلة

بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024