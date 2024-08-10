تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد اليونايتد قبل كأس الدرع الخيرية

يستعد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، لاستضافة قمة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد النارية مساء اليوم السبت، في مباراة كأس الدرع الخيرية لنسخة العام الجاري.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد قبل كأس الدرع الخيرية

ويستعرض الموجز في السطور التالية تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر الناري قبل مواجهة اليوم..

التقى مانشستر سيتي مع نظيره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في 190 لقاء سابق في مختلف البطولات والمسابقات.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 78 مباراة أمام جاره في الديربي، بينما فاز مانشستر سيتي في 59 لقاء وتعادل الفريقين في 53 لقاء سابق.

وعلى صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التقى مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في 170 مباراة سابقة.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد في 66 مباراة، وتفوق مانشستر سيتي في 52 لقاء آخر، وكان التعادل حاضراً في 52 مباراة أخرى.

في كأس الاتحاد الإنجليزي: واجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في 11 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 7 لقاءات وانتصر السيتي في 4 مباريات أخرى، ولم يكن هناك أي تعادل بين الفريقين.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية لعب الفريقين 7 لقاءات فاز كل منهم في 3 مباريات وكان التعادل حاضراً في مباراة واحدة فقط.

وفي بطولة كأس الدرع الخيرية، التقى الفريقان في مباراتين فقط، وشهدت تفوق كامل لـ مانشستر يونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

من المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في لقاء كأس الدرع الخيرية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ويستضيف اللقاء في ديربي مانشستر ملعب ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

ستنقل المباراة النارية والمثيرة والديربي المشتعل بين مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد المقرر لها مساء اليوم السبت، على قناة beIN Sports HD 1، على أن يعلق على أحداث اللقاء حسن العيدروس، والمقرر له على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

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