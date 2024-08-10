موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، القمة النارية التي ستجمع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في الديربي المشتعل مساء اليوم السبت، في مباراة كأس الدرع الخيرية للموسم الرياضي الجديد.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر يونايتد، باعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضرب موعدًا ناريًا مع جاره وغريمه الأزلي الشياطين الحمر بطل كأس الاتحاد الإنجليزي والذي توج به على حساب الأول.

ديربي مانشستر

ويستعرض الموجز في السطور التالية، تفاصيل مباراة ديربي مانشستر والتي ستجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، لحسم لقب كأس الدرع الخيرية في نسختها المقبلة…

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

من المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في لقاء كأس الدرع الخيرية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ويستضيف اللقاء في ديربي مانشستر ملعب ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

ستنقل المباراة النارية والمثيرة والديربي المشتعل بين مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، على قناة beIN Sports HD 1، على أن يعلق على أحداث اللقاء حسن العيدروس، والمقرر له على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

في خط الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

وعلى جانب أخر، من المتوقع أن يدفع بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي في المباراة..

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - ماتيو كوفاسيتش - جيمس ميكاتي.

في خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

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