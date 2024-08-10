«الحصان وقعها».. استبعاد سلمى عبدالمقصود من منافسات الفروسية بأولمبياد باريس 2024

شهدت منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حدثًا مؤسفًا بالنسبة للرياضة المصرية، حيث تم استبعاد اللاعبة سلمى عبد المقصود بعد تعرضها للسقوط من على الحصان خلال نصف نهائي مسابقة الخماسي الحديث للسيدات.

ويستعرض موقع “الموجز” ماذا حدث للاعبة سلمى عبدالمقصود بعد سقوطها من الحصان

سقوط سلمى عبدالمقصود

هذا الحادث أثر على فرصها في الاستمرار في المنافسات، حيث كانت تأمل في تحقيق نتائج مميزة.

على الجانب الآخر، يستعد ثنائي المنتخب المصري، أحمد الجندي ومهند شعبان، للمشاركة في الدور النهائي من منافسات الخماسي الحديث اليوم السبت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي تستمر حتى 11 أغسطس.

تأهل أحمد الجندي إلى النهائي بعد أن حقق إنجازًا رائعًا في نصف النهائي، حيث احتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 1516 نقطة، محطمًا الرقم الأولمبي السابق الذي سجله منافسه تشونج برصيد 1482 نقطة في أولمبياد طوكيو.

أما مهند شعبان، فقد تأهل أيضًا إلى النهائي بعد أن احتل المركز التاسع في التصفية الثانية لنصف النهائي برصيد 1497 نقطة.

تعد هذه النتيجة مهمة لمهند، حيث تمنحه فرصة للمنافسة على المراكز المتقدمة في النهائي.

من المقرر أن تبدأ منافسات الفروسية في الساعة السادسة والنصف مساءً، تليها نقاط السلاح الإضافية في الساعة 7.10 مساءً، ثم السباحة في الساعة 7.40 مساءً، وأخيرًا سباق الليزر رن في الساعة 8.10 مساءً، حيث يسعى الثنائي المصري إلى تحقيق أداء قوي في جميع هذه الجولات.

اللاعبة سلمى عبدالمقصود

في سياق متصل، يستعد الثنائي المصري سلمى أيمن وملك إسماعيل لخوض منافسات نصف نهائي فردي السيدات في الخماسي الحديث، حيث يأملون في تحقيق نتائج إيجابية والعبور إلى النهائيات.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 تقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس، ويشارك المنتخب المصري بالحد الأقصى المسموح به من اللاعبين، وهم أحمد الجندي ومهند شعبان وملك إسماعيل وسلمى أيمن.

تعد مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 الأكبر في تاريخها، حيث تضم البعثة 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين و16 لاعبًا احتياطيين، ليصل الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة مختلفة. وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية في الدورة الأولمبية.

تقام دورة الألعاب الأولمبية بباريس بمشاركة أكثر من 206 دول و10500 رياضي يتنافسون في 32 رياضة متنوعة، حيث يتطلع الجميع لتحقيق إنجازات رياضية بارزة في هذا الحدث العالمي.

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