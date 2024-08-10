أولمبياد باريس 2024.. تأهل ملك إسماعيل لنهائي منافسات الخماسي الحديث

حققت المصرية ملك إسماعيل إنجازًا كبيرًا بتأهلها إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» في منافسات الخماسي الحديث، حيث أظهرت مستوى متميزًا في جميع مراحل المنافسة. تبلغ ملك إسماعيل من العمر 19 عامًا وتعتبر واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الخماسي الحديث.

المصرية ملك إسماعيل

ويقدم موقع «الموجز» ماذا قدمت ملك إسماعيل قبل تأهلها كالتالي:

تأهلت ملك إلى النهائي بعد أن احتلت المركز الثامن في الترتيب العام للمنافسات برصيد 1391 نقطة، مما يعكس قدراتها العالية وإصرارها على النجاح.

من جهة أخرى، شاركت المصرية سلمى أيمن في نفس المنافسات، لكنها أنهت مشوارها في المركز الرابع عشر برصيد 1084 نقطة، ورغم أنها لم تتمكن من الوصول إلى النهائي، إلا أن مشاركتها تمثل جزءًا من الحضور المصري القوي في أولمبياد باريس 2024.

يأمل المصريون في تحقيق المزيد من الميداليات في هذه الدورة الأولمبية، خاصة بعد التأهل الناجح لملك إسماعيل إلى النهائي. يوم السبت 10 أغسطس 2024، يعتبر يومًا مهمًا للبعثة المصرية في باريس، حيث يشارك العديد من الأبطال المصريين في منافسات حاسمة.

ملك إسماعيل

وفي وقت سابق من الدورة، أحرزت مصر ميدالية برونزية وحيدة حتى الآن، وذلك بفضل الأداء الرائع لمحمد السيد، بطل مصر في رياضة سلاح المبارزة، هذه الميدالية تمثل فخرًا كبيرًا لمصر، وتعزز الآمال في تحقيق المزيد من النجاحات في الأيام المتبقية من الدورة الأولمبية.

تجدر الإشارة إلى أن تأهل ملك إسماعيل للنهائي يعكس التقدم الكبير الذي حققته في مسيرتها الرياضية، حيث سبق لها أن توجت بلقب بطولة إفريقيا، تأهلها إلى النهائي الأولمبي في هذه السن المبكرة يعد إنجازًا رائعًا، ويعزز من فرصها في تحقيق ميدالية أولمبية، وهو ما ينتظره منها الشعب المصري.

مع استمرار المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، يبقى الأمل معقودًا على اللاعبين المصريين لتحقيق المزيد من الميداليات والنجاحات، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والمستويات العالية التي أظهروها حتى الآن.

سقوط سلمى عبدالمقصود واستبعادها من منافسات الفروسية

شهدت منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حدثًا مؤسفًا بالنسبة للرياضة المصرية، حيث تم استبعاد اللاعبة سلمى عبد المقصود بعد تعرضها للسقوط من على الحصان خلال نصف نهائي مسابقة الخماسي الحديث للسيدات.

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