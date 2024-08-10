القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي تنقل القمة النارية بين مانشستر سيتي وغريمه الأزلي مانشستر يونايتد، في مباراة كأس الدرع الخيرية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

من المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في لقاء كأس الدرع الخيرية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ويستضيف اللقاء في ديربي مانشستر ملعب ويمبلي.

مانشستر سيتي وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد

ويقدم الموجز لمتابعيه قائمة بالقنوات التي ستنقل القمة النارية والديربي بين مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، والمقرر لها مساء اليوم السبت في كأس الدرع الخيرية..

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

beIN Sports HD 1

ITV

Diema Sport 2 HD

STV HD (scotland)

Arena Sport 1 HD Croatia

UTV HD (N.Ireland)

Arena Premium 2 HD BiH

Premier Sports 1 Ireland HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

القمر الصناعي: نايل سات. التردد الخاص بالقناة: 11804. معدل الترميز المطلوب: 27500. معامل الخطأ: 5/6. موضع الاستقطاب: افقي:

أولا قناة beIN Sports HD 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 12245.

معدل الترميز المطلوب: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

موضع الاستقطاب: افقي.

ثانيا قناة bein sports premium 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11547.

معدل الترميز المطلوب: 27500.

معامل الخطأ:2/3.

موضع الاستقطاب: عمودي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

في خط الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

وعلى جانب أخر، من المتوقع أن يدفع بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي في المباراة..

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - ماتيو كوفاسيتش - جيمس ميكاتي.

في خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

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