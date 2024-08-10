عاجل.. اللجنة الأولمبية تعلن براءة كيشو من واقعة التحرش في أولمبياد باريس

زفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس مساء اليوم السبت، خبرًا سارًا يخص محمد السيد كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية اليونانية، بعد واقعة التحرش الأخيرة، على هامش مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تفاصيل براءة كيشو من واقعة التحرش في أولمبياد باريس 2024

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي يرصده الموجز في السطور التالية، مساء اليوم السبت:" حصل المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو على الإفراج من الشرطة الفرنسية؛ لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية كما أدعت عليه".

وأضافت الأولمبية:" تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة".

كيشو

كواليس الإفراج عن كيشو وعودته إلى مصر

وتابعت:" توجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم السبت، تتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما أدعت من قبل إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه والتي خرج لمشاهدتها ولم يعود ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس".

الصحافة الفرنسية تورط كيشو

وانتشر عصر أمس الجمعة، خبرًا مثيرًا تداولته جميع الصحف الفرنسية والعالمية، والذي جاء للكشف عن فضيحة جديدة يتورط فيها المصارع المصري محمد السيد كيشو، بطل منتخب مصر للمصارعة الرومانية وصاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية طوكيو 2020.

ولم يكتفي كيشو بالخسارة الثقيلة لعدم التكافؤ وخروجه من دور الـ 16 في دورة ألعاب باريس 2024، بل تسبب في وضع حرج للبعثة المصرية بأكملها، بعدما أكدت التقارير إلقاء الشرطة الفرنسية إلقاء القبض عليه بعدما كان في حالة سكر تام وقام بالتحرش بإحدى السيدات.

وأضاف التقرير الفرنسي أن المصارع المصري، محتجزًا لدى الشرطة منذ صباح أمس الجمعة في مقر مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة وضع يديه على أرداف امرأة في الشارع الليلة الماضية بينما كان في حالة سكر.

اقرأ أيضًا..

«الحصان وقعها».. استبعاد سلمى عبدالمقصود من منافسات الفروسية بأولمبياد باريس 2024

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 قبل انتهاء المنافسات