القصة الكاملة لأزمة المصارع كيشو في أولمبياد باريس 2024 بعد الإفراج عنه

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في أزمة محمد السيد كيشو نجم منتخب مصر للمصارعة الرومانية - اليونانية، والتي أثارها مؤخرًا على هامش مشاركته في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 في نسختها الجارية.

تفاصيل أزمة كيشو في أولمبياد باريس 2024 وبداية القصة

وانتشر عصر أمس الجمعة، خبرًا مثيرًا تداولته جميع الصحف الفرنسية والعالمية، والذي جاء للكشف عن فضيحة جديدة يتورط فيها المصارع المصري محمد السيد كيشو، بطل منتخب مصر للمصارعة الرومانية وصاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية طوكيو 2020.

ولم يكتفي كيشو بالخسارة الثقيلة لعدم التكافؤ وخروجه من دور الـ 16 في دورة ألعاب باريس 2024، بل تسبب في وضع حرج للبعثة المصرية بأكملها، بعدما أكدت التقارير إلقاء الشرطة الفرنسية إلقاء القبض عليه بعدما كان في حالة سكر تام وقام بالتحرش بإحدى السيدات.

وأضاف التقرير الفرنسي أن المصارع المصري، محتجزًا لدى الشرطة منذ صباح أمس الجمعة في مقر مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة وضع يديه على أرداف امرأة في الشارع الليلة الماضية بينما كان في حالة سكر.

كيشو

وعن تفاصيل المصارع الذي تم إلقاء القبض عليه، يرصد الموجز ما أوضحته التقارير الفرنسية:" هذا هو محمد السيد، 26 عامًا، الحائز على الميدالية البرونزية عام 2021 في المصارعة اليونانية الرومانية (-67 كجم) والذي خرج من دور الـ16 لألعاب باريس يوم الأربعاء أمام حسرات جعفروف (أذربيجان).

اللجنة الأولمبية تتدخل لحل أزمة كيشو

وأعلنت اللجنة الأولمبية إحالة كيشو إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر، والتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات، وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.

ومع تدخلات المسؤولين، رفضت الشرطة الفرنسية الإفراج عن اللاعب والسماح بمغادرته السجن وترحيله.

الإفراج عن كيشو بتدخلات المسؤولين

وتكللت مجهودات مسؤولي البعثة بالنجاح، بعدما توصلوا لاتفاق مع السلطات الفرنسية للإفراج عن كيشو وترحيله إلى مصر، على أن يتم محاكمته وعرضه على القضاء المصري

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